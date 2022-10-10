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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
09.10.2022, FT 1 : 0
Вильярреал
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Испания
10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:32
35
0

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:32
35
0
Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле минимально выиграл у «Вильярреала» со счетом 1:0.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Источник MEGOGO
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