09.10.2022, FT 1 : 0
Испания10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:32
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Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:32
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В матче 8-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле минимально выиграл у «Вильярреала» со счетом 1:0.
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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