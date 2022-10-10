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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
09.10.2022, FT 2 : 1
Лидс
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Англия
10 октября 2022, 15:16 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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0

Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

10 октября 2022, 15:16 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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0
Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Стрёйк (Лидс).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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