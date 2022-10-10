09.10.2022, FT 2 : 1
Англия10 октября 2022, 15:16 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
10 октября 2022, 15:16 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Стрёйк (Лидс).
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