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Чемпионат Англии
Вест Хэм
09.10.2022, FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
09 октября 2022, 18:59 | Обновлено 09 октября 2022, 19:12
98
0

Вест Хэм переиграл Фулхэм, Кристал Пэлас нанес поражение Лидсу

«Молотобойцы» теперь занимают 13-е место с 10 очками

09 октября 2022, 18:59 | Обновлено 09 октября 2022, 19:12
98
0
Вест Хэм переиграл Фулхэм, Кристал Пэлас нанес поражение Лидсу
ФК Вест Хэм

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.

У гостей на 5-й минуте счет открыл Андреас Перейра. За хозяев затем забили Джаррод Боуэн, Джанлука Скамакка и Майкл Антонио.

«Молотобойцы» теперь занимают 13-е место с 10 очками, а «Фулхэм» находится на 9-й позиции с 11 очками.

В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» дома победил «Лидс» со счетом 2:1.

АПЛ. 10-й тур

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1

Голы: Боуэн, 29 (пен), 62, Скамакка, 62 Антонио, 90 – Перейра, 5.

Кристал Пэлас – Лидс – 2:1

Голы: Эдуар, 24, Эзе, 76 – Стрейк, 10

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Кристал Пэлас Фулхэм Лидс
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Источник Sport.ua
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