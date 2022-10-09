Вест Хэм переиграл Фулхэм, Кристал Пэлас нанес поражение Лидсу

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.

У гостей на 5-й минуте счет открыл Андреас Перейра. За хозяев затем забили Джаррод Боуэн, Джанлука Скамакка и Майкл Антонио.

«Молотобойцы» теперь занимают 13-е место с 10 очками, а «Фулхэм» находится на 9-й позиции с 11 очками.

В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» дома победил «Лидс» со счетом 2:1.

АПЛ. 10-й тур

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1

Голы: Боуэн, 29 (пен), 62, Скамакка, 62 Антонио, 90 – Перейра, 5.

Кристал Пэлас – Лидс – 2:1



Голы: Эдуар, 24, Эзе, 76 – Стрейк, 10