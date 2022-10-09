Вест Хэм переиграл Фулхэм, Кристал Пэлас нанес поражение Лидсу
«Молотобойцы» теперь занимают 13-е место с 10 очками
В матче 10-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.
У гостей на 5-й минуте счет открыл Андреас Перейра. За хозяев затем забили Джаррод Боуэн, Джанлука Скамакка и Майкл Антонио.
«Молотобойцы» теперь занимают 13-е место с 10 очками, а «Фулхэм» находится на 9-й позиции с 11 очками.
В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» дома победил «Лидс» со счетом 2:1.
АПЛ. 10-й тур
Вест Хэм – Фулхэм – 3:1
Голы: Боуэн, 29 (пен), 62, Скамакка, 62 Антонио, 90 – Перейра, 5.
Кристал Пэлас – Лидс – 2:1
Голы: Эдуар, 24, Эзе, 76 – Стрейк, 10
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