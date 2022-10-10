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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шахтера будет больше дней на восстановление»
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 14:40 |
507
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шахтера будет больше дней на восстановление»

Тренер оценил последние результаты киевлян

10 октября 2022, 14:40 |
507
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шахтера будет больше дней на восстановление»
ФК Динамо Киев

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу в матче с «Рухом», а также предстоящий поединок УПЛ против «Шахтера», который должен пройти 16 октября.

«Я рад, что ребята правильно отреагировали, выложились и добыли победу. Думаю, мы войдем в свой ритм, но нужно потерпеть. Эти дороги, перелеты, сложные переезды. С одной гостиницы в другую, с одного поля на другое. Нам нужно вернуть уверенность в себе, так как последние игры мы играли несколько скованно, допускали индивидуальные ошибки. Но первый гол добавил уверенность, а после этого мы контролировали матч».

«Игра с «Шахтером»? Важный матч, независимо от условий. Будет тяжело, потому что в четверг игра, а потом в пятницу нужно возвращаться во Львов. У соперника больше дней на восстановление, у нас только суббота».

«Но оправданий для таких матчей не будет, и жаль, что зрителей не будет. Уверен, если бы была возможность, то был бы полный стадион», - сказал Луческу.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Але ж Шахтар гратиме з великим Реалом, а Динамо - з якимось там французським дном. Різницю відчуваєте?
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+1
romario1501
Більше днів на відновлення , так їм ще ручна федерація матч з Львовом якогось хрєна перенесла .
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+1
Aleksandr Vorobiov
Сколько можно ныть? Всем сейчас тяжело. Ну а если уж совсем тяжело, что аж мочи нет, так тогда отказывайся играть от лиги европы. Всё равно ты просрал все матчи. Только клуб позориш
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0
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