Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шахтера будет больше дней на восстановление»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил победу в матче с «Рухом», а также предстоящий поединок УПЛ против «Шахтера», который должен пройти 16 октября.

«Я рад, что ребята правильно отреагировали, выложились и добыли победу. Думаю, мы войдем в свой ритм, но нужно потерпеть. Эти дороги, перелеты, сложные переезды. С одной гостиницы в другую, с одного поля на другое. Нам нужно вернуть уверенность в себе, так как последние игры мы играли несколько скованно, допускали индивидуальные ошибки. Но первый гол добавил уверенность, а после этого мы контролировали матч».

«Игра с «Шахтером»? Важный матч, независимо от условий. Будет тяжело, потому что в четверг игра, а потом в пятницу нужно возвращаться во Львов. У соперника больше дней на восстановление, у нас только суббота».

«Но оправданий для таких матчей не будет, и жаль, что зрителей не будет. Уверен, если бы была возможность, то был бы полный стадион», - сказал Луческу.