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  4. Спортдир Барселоны: «Продажа Гризманна завершена»
Испания
10 октября 2022, 14:29 |
356
0

Спортдир Барселоны: «Продажа Гризманна завершена»

Француз стал полноценным игроком «Атлетико» Мадрид

10 октября 2022, 14:29 |
356
0
Спортдир Барселоны: «Продажа Гризманна завершена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани официально подтвердил продажу Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид:

«Продажа Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид на постоянной основе завершена! На этой неделе было заключено соглашение по 25 млн евро, включая бонусы».

Напомним, Гризманн выступает за «Атлетико» на правах аренды. В соглашении был прописан выкуп за 40 миллионов, становившийся обязательным при определенном количестве сыгранных минут. «Атлетико» не был готов платить такую ​​сумму и начал ограничивать количество игровой практики форварда. В итоге клубы договорились о выкупе по меньшей сумме.

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Источник твиттер Николо Скиры
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