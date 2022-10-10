Спортдир Барселоны: «Продажа Гризманна завершена»
Француз стал полноценным игроком «Атлетико» Мадрид
Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани официально подтвердил продажу Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид:
«Продажа Антуана Гризманна в «Атлетико» Мадрид на постоянной основе завершена! На этой неделе было заключено соглашение по 25 млн евро, включая бонусы».
Напомним, Гризманн выступает за «Атлетико» на правах аренды. В соглашении был прописан выкуп за 40 миллионов, становившийся обязательным при определенном количестве сыгранных минут. «Атлетико» не был готов платить такую сумму и начал ограничивать количество игровой практики форварда. В итоге клубы договорились о выкупе по меньшей сумме.
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