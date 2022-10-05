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Испания
05 октября 2022, 13:52 | Обновлено 05 октября 2022, 14:02
379
0

Атлетико и Барселона достигли соглашения по Гризманну

Клубы решили судьбу француза

05 октября 2022, 13:52 | Обновлено 05 октября 2022, 14:02
379
0
Атлетико и Барселона достигли соглашения по Гризманну
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Каталонская «Барселона» и «Атлетико» из Мадрида договорились между собой о полноценном переходе французского нападающего Антуана Гризманна.

«Сине-гранатовые» и «матрасники» достигли соглашения, согласно которому столичный клуб заплатит за Гризманна 20 млн евро и получит все права на него. Ранее 31-летний француз преимущественно не играл за «Атлетико» в стартовом составе, а выходил на поле лишь на замену с 60-й минуты. Такое решение мадридцев было вызвано тем, что при определенном количестве сыгранных минут в контракте у Гризманна активировался бы обязательный выкуп прав на него за сумму в 40 млн евро. «Полосатые» платить такие деньги каталонцам не хотели.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» во всех турнирах десять матчей, забил три гола.

Ранее сообщалось, что Гризманн является незаменимым игроком в сборной Франции.

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Источник Marca
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