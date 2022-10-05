Атлетико и Барселона достигли соглашения по Гризманну

Каталонская «Барселона» и «Атлетико» из Мадрида договорились между собой о полноценном переходе французского нападающего Антуана Гризманна.

«Сине-гранатовые» и «матрасники» достигли соглашения, согласно которому столичный клуб заплатит за Гризманна 20 млн евро и получит все права на него. Ранее 31-летний француз преимущественно не играл за «Атлетико» в стартовом составе, а выходил на поле лишь на замену с 60-й минуты. Такое решение мадридцев было вызвано тем, что при определенном количестве сыгранных минут в контракте у Гризманна активировался бы обязательный выкуп прав на него за сумму в 40 млн евро. «Полосатые» платить такие деньги каталонцам не хотели.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» во всех турнирах десять матчей, забил три гола.

Ранее сообщалось, что Гризманн является незаменимым игроком в сборной Франции.