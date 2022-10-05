Атлетико и Барселона достигли соглашения по Гризманну
Клубы решили судьбу француза
Каталонская «Барселона» и «Атлетико» из Мадрида договорились между собой о полноценном переходе французского нападающего Антуана Гризманна.
«Сине-гранатовые» и «матрасники» достигли соглашения, согласно которому столичный клуб заплатит за Гризманна 20 млн евро и получит все права на него. Ранее 31-летний француз преимущественно не играл за «Атлетико» в стартовом составе, а выходил на поле лишь на замену с 60-й минуты. Такое решение мадридцев было вызвано тем, что при определенном количестве сыгранных минут в контракте у Гризманна активировался бы обязательный выкуп прав на него за сумму в 40 млн евро. «Полосатые» платить такие деньги каталонцам не хотели.
В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» во всех турнирах десять матчей, забил три гола.
Ранее сообщалось, что Гризманн является незаменимым игроком в сборной Франции.
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