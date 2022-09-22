Постоянный. Гризманн играет за Францию без пропусков с 2017 года

31-летний Антуан Гризманн не пропускает матчи сборной Франции более пяти лет.

Сегодня, в четверг 22 сентября, форвард мадридского «Атлетико» начал в стартовом составе команды матч Лиги наций против Австрии.

В последний раз Гризманн не играл за национальную команду в июне 2017 года, оставшись в запасе в матче с Англией (3:2). После этого он неизменно выходит на поле — в стартовом составе или на замену.

За этот отрезок игрок провел за сборную 66 матчей. Все на его счету 109 игр за Францию и 42 гола.