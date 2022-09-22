Постоянный. Гризманн играет за Францию без пропусков с 2017 года
Нападающий проводит 66-ю игру подряд
31-летний Антуан Гризманн не пропускает матчи сборной Франции более пяти лет.
Сегодня, в четверг 22 сентября, форвард мадридского «Атлетико» начал в стартовом составе команды матч Лиги наций против Австрии.
В последний раз Гризманн не играл за национальную команду в июне 2017 года, оставшись в запасе в матче с Англией (3:2). После этого он неизменно выходит на поле — в стартовом составе или на замену.
За этот отрезок игрок провел за сборную 66 матчей. Все на его счету 109 игр за Францию и 42 гола.
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