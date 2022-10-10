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  4. Артем Довбик сделал первый хет-трик в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 12:35 |
301
0

Артем Довбик сделал первый хет-трик в чемпионатах Украины

25-летний форвард днепрян забил 30-й мяч в УПЛ

10 октября 2022, 12:35 |
301
0
Артем Довбик сделал первый хет-трик в чемпионатах Украины
СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче с «Зарей» (3:0) Артем Довбик исполнил свой первый «трюк со шляпой» в УПЛ. При этом второй его гол в ворота луганчан оказался 50-м для хозяев в сезоне-2022/23, а третий – 30-м для 25-летнего форварда днепрян в чемпионатах Украины.

25 мячей Довбик забил за «Днепр-1» и 5 – за «Днепр». После точных ударов Артема вынимали мяч из сетки голкиперы 12 клубов элитного дивизиона. Чаще других вратари «Ворсклы» – 6 раз, «Зари», «Карпат», «Львова» и «Мариуполя» – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 

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Источник Sport.ua
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