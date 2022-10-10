Артем Довбик сделал первый хет-трик в чемпионатах Украины

В матче с «Зарей» (3:0) Артем Довбик исполнил свой первый «трюк со шляпой» в УПЛ. При этом второй его гол в ворота луганчан оказался 50-м для хозяев в сезоне-2022/23, а третий – 30-м для 25-летнего форварда днепрян в чемпионатах Украины.

25 мячей Довбик забил за «Днепр-1» и 5 – за «Днепр». После точных ударов Артема вынимали мяч из сетки голкиперы 12 клубов элитного дивизиона. Чаще других вратари «Ворсклы» – 6 раз, «Зари», «Карпат», «Львова» и «Мариуполя» – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ