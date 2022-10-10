Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря прервала две рекордные голевые серии
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 11:58 | Обновлено 10 октября 2022, 12:35
191
0

Заря прервала две рекордные голевые серии

До матча с «Днепром-1» луганчане забивали 22 матча подряд, а в гостях - 16

10 октября 2022, 11:58 | Обновлено 10 октября 2022, 12:35
191
0
Заря прервала две рекордные голевые серии
СК Днепр-1

«Заря», уступив на выезде «Днепру-1» со счетом 0:3, прервала две свои рекордные голевые серии: общую - из 22-х матчей и гостевую - из 16. Последний раз луганчане оставались на «сухом пайке» 25 июля 2021 года - 0:1 дома с «Александрией», а на чужих полях - 21 марта 2021-го - 0:1 с «Колосом».

К слову, более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины, как в общем, так и в гостях, имели только четыре клуба.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

53

Шахтер

28.08.2015

Металлург З (д)

2:0

22.07.2017

Динамо (д)

0:1

34

Шахтер

02.10.2011

Заря (д)

4:1

11.11.2012

Арсенал (г)

0:2

29

Динамо

16.04.2005

Ворскла (д)

1:0

11.03.2006

Ворскла (д)

0:0

29

Динамо

11.11.2007

Шахтер (д)

2:1

16.11.2008

Шахтер (г)

0:1

28

Черноморец

10.03.1995

Карпаты (д)

2:1

05.11.1995

ЦСКА-Борисфен (г)

0:1

28

Динамо

30.11.2008

Днепр (д)

2:1

29.11.2009

Металлург З (г)

0:0

28

Металлист

11.11.2012

Карпаты (д)

2:1

20.10.2013

Черноморец (д)

0:0

28

Шахтер

24.11.2012

Говерла (д)

5:1

01.11.2013

Волынь (г)

0:2

23

Динамо

07.06.1994

Металлист (д)

2:0

14.03.1995

Таврия (г)

0:0

22

Металлург Д

21.04.2002

Закарпатье (д)

1:1

09.11.2002

Ворскла (г)

0:0

22

Динамо

10.05.2006

Шахтер (д)

2:2

06.04.2007

Металлург Д (д)

0:0

22

Заря

02.08.2021

Ингулец (г)

5:1

09.10.2022

Днепр-1 (г)

0:3

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

16

Динамо

29.07.2006

Металлург З

5:0

01.08.2007

Черноморец

0:0

16

Заря

03.04.2021

Рух

2:0

09.10.2022

Днепр-1

0:3
По теме:
Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»
Артем Довбик сделал первый хет-трик в чемпионатах Украины
Днепр-1 и Заря провели исторический матч
цифры и факты Заря Луганск Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Футбол | 09 октября 2022, 13:35 82
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире

Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года

ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Футбол | 09 октября 2022, 11:45 3
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову

Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)

Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Футбол | 09.10.2022, 14:54
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Хуже давно не было. У Ливерпуля худший старт за последние 10 лет
Футбол | 10.10.2022, 06:34
Хуже давно не было. У Ливерпуля худший старт за последние 10 лет
Хуже давно не было. У Ливерпуля худший старт за последние 10 лет
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.10.2022, 00:50
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 2
Бокс
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
08.10.2022, 17:45 7
Теннис
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
08.10.2022, 13:58 7
Другие виды
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 11
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
08.10.2022, 13:15 8
Футбол
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 3
Футбол
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности