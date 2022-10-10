Заря прервала две рекордные голевые серии

«Заря», уступив на выезде «Днепру-1» со счетом 0:3, прервала две свои рекордные голевые серии: общую - из 22-х матчей и гостевую - из 16. Последний раз луганчане оставались на «сухом пайке» 25 июля 2021 года - 0:1 дома с «Александрией», а на чужих полях - 21 марта 2021-го - 0:1 с «Колосом».

К слову, более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины, как в общем, так и в гостях, имели только четыре клуба.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 53 Шахтер 28.08.2015 Металлург З (д) 2:0 22.07.2017 Динамо (д) 0:1 34 Шахтер 02.10.2011 Заря (д) 4:1 11.11.2012 Арсенал (г) 0:2 29 Динамо 16.04.2005 Ворскла (д) 1:0 11.03.2006 Ворскла (д) 0:0 29 Динамо 11.11.2007 Шахтер (д) 2:1 16.11.2008 Шахтер (г) 0:1 28 Черноморец 10.03.1995 Карпаты (д) 2:1 05.11.1995 ЦСКА-Борисфен (г) 0:1 28 Динамо 30.11.2008 Днепр (д) 2:1 29.11.2009 Металлург З (г) 0:0 28 Металлист 11.11.2012 Карпаты (д) 2:1 20.10.2013 Черноморец (д) 0:0 28 Шахтер 24.11.2012 Говерла (д) 5:1 01.11.2013 Волынь (г) 0:2 23 Динамо 07.06.1994 Металлист (д) 2:0 14.03.1995 Таврия (г) 0:0 22 Металлург Д 21.04.2002 Закарпатье (д) 1:1 09.11.2002 Ворскла (г) 0:0 22 Динамо 10.05.2006 Шахтер (д) 2:2 06.04.2007 Металлург Д (д) 0:0 22 Заря 02.08.2021 Ингулец (г) 5:1 09.10.2022 Днепр-1 (г) 0:3

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины