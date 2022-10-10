Днепр-1 и Заря провели исторический матч
Поединок между днепрянами и луганчанами стал 7000-м по счету в УПЛ
Поединок в Ужгороде между «Днепром-1» и «Зарей» (3:0) по воле календаря оказался, можно сказать, суперюбилейным – 7000-м по счету в истории чемпионатов Украины. При этом четвертый раз в матче, имеющем нумерацию с тремя нулями на конце, победу отпраздновали хозяева, в том числе второй – с крупным счетом.
К слову, наибольшее количество игр в УПЛ провели старожилы – «Шахтер» – 910 и «Динамо» – 909, а также «Карпаты» – 791, «Днепр» – 765, «Ворскла» – 756 и «Черноморец» – 739.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи чемпионатов Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клубы
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Черноморец - Карпаты
|
2:2
|
1000-й
|
05.06.1995
|
Темп - Карпаты
|
0:2
|
2000-й
|
09.05.1999
|
Кривбасс - Таврия
|
1:1
|
3000-й
|
26.10.2002
|
Шахтер - Черноморец
|
2:0
|
4000-й
|
02.12.2007
|
Кривбасс - Карпаты
|
1:1
|
5000-й
|
19.03.2012
|
Металлист - Карпаты
|
3:1
|
6000-й
|
18.03.2017
|
Сталь Км - Александрия
|
4:1
|
7000-й
|
09.10.2022
|
Днепр-1 - Заря
|
3:0
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