Днепр-1 и Заря провели исторический матч

Поединок в Ужгороде между «Днепром-1» и «Зарей» (3:0) по воле календаря оказался, можно сказать, суперюбилейным – 7000-м по счету в истории чемпионатов Украины. При этом четвертый раз в матче, имеющем нумерацию с тремя нулями на конце, победу отпраздновали хозяева, в том числе второй – с крупным счетом.

К слову, наибольшее количество игр в УПЛ провели старожилы – «Шахтер» – 910 и «Динамо» – 909, а также «Карпаты» – 791, «Днепр» – 765, «Ворскла» – 756 и «Черноморец» – 739.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи чемпионатов Украины