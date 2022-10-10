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Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 11:45 | Обновлено 10 октября 2022, 11:54
238
0

Днепр-1 и Заря провели исторический матч

Поединок между днепрянами и луганчанами стал 7000-м по счету в УПЛ

10 октября 2022, 11:45 | Обновлено 10 октября 2022, 11:54
238
0
Днепр-1 и Заря провели исторический матч
СК Днепр-1

Поединок в Ужгороде между «Днепром-1» и «Зарей» (3:0) по воле календаря оказался, можно сказать, суперюбилейным – 7000-м по счету в истории чемпионатов Украины. При этом четвертый раз в матче, имеющем нумерацию с тремя нулями на конце, победу отпраздновали хозяева, в том числе второй – с крупным счетом.

К слову, наибольшее количество игр в УПЛ провели старожилы – «Шахтер» – 910 и «Динамо» – 909, а также «Карпаты» – 791, «Днепр» – 765, «Ворскла» – 756 и «Черноморец» – 739.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи чемпионатов Украины

Матч

Дата

Клубы

Счет

1-й

06.03.1992

Черноморец - Карпаты

2:2

1000-й

05.06.1995

Темп - Карпаты

0:2

2000-й

09.05.1999

Кривбасс - Таврия

1:1

3000-й

26.10.2002

Шахтер - Черноморец

2:0

4000-й

02.12.2007

Кривбасс - Карпаты

1:1

5000-й

19.03.2012

Металлист - Карпаты

3:1

6000-й

18.03.2017

Сталь Км - Александрия

4:1

7000-й

09.10.2022

Днепр-1 - Заря

3:0

 

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Источник Sport.ua
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