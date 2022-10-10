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  4. Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 12:36 |
162
0

Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»

Капитан «Днепра-1» готов продлить контракт

10 октября 2022, 12:36 |
162
0
Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан «Днепра-1» Александр Сваток, к которому есть интерес со стороны других клубов, заявил о готовности продлить контракт с клубом:

«Клуб с моим агентом ведет переговоры. Знаю, что к агенту обращаются другие клубы, он с ними общается, но у меня есть желание остаться в нынешнем клубе. Это для меня приоритет.

Как и у любого футболиста, амбиции поиграть в Европе у меня есть. Там ведь все по-другому. И зритель тоже иначе относится к футболу. Желание есть, а как оно будет - не знаю.

Мой агент ведет переговоры. Он называл мне команды, которые проявляют интерес, но у меня есть желание остаться в «Днепре-1».

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Источник FanDay
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