Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»
Капитан «Днепра-1» готов продлить контракт
Капитан «Днепра-1» Александр Сваток, к которому есть интерес со стороны других клубов, заявил о готовности продлить контракт с клубом:
«Клуб с моим агентом ведет переговоры. Знаю, что к агенту обращаются другие клубы, он с ними общается, но у меня есть желание остаться в нынешнем клубе. Это для меня приоритет.
Как и у любого футболиста, амбиции поиграть в Европе у меня есть. Там ведь все по-другому. И зритель тоже иначе относится к футболу. Желание есть, а как оно будет - не знаю.
Мой агент ведет переговоры. Он называл мне команды, которые проявляют интерес, но у меня есть желание остаться в «Днепре-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сухая» серия днепровской команды продолжается
Отличились саблисты