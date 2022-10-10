Александр СВАТОК: «Приоритет – остаться в Днепре-1»

Капитан «Днепра-1» Александр Сваток, к которому есть интерес со стороны других клубов, заявил о готовности продлить контракт с клубом:

«Клуб с моим агентом ведет переговоры. Знаю, что к агенту обращаются другие клубы, он с ними общается, но у меня есть желание остаться в нынешнем клубе. Это для меня приоритет.

Как и у любого футболиста, амбиции поиграть в Европе у меня есть. Там ведь все по-другому. И зритель тоже иначе относится к футболу. Желание есть, а как оно будет - не знаю.

Мой агент ведет переговоры. Он называл мне команды, которые проявляют интерес, но у меня есть желание остаться в «Днепре-1».