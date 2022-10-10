Аллегри не покинет Ювентус до чемпионата мира

Массимилиано Аллегри не покинет пост главного тренера «Ювентуса» до чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

После поражения 0:2 от «Милана» в Италии еще активнее заговорили об увольнении Аллегри. Однако руководство «Ювентуса» не хочет увольнять тренера до паузы на ЧМ-2022, и дало Аллегри время на исправление ситуации.

На данный момент «Ювентус» идет восьмым в турнирной таблице Серии А с 13 очками в 9 турах.