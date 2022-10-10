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Италия
10 октября 2022, 10:49 |
99
0

Аллегри не покинет Ювентус до чемпионата мира

У тренера еще есть время исправить ситуацию

10 октября 2022, 10:49 |
99
0
Аллегри не покинет Ювентус до чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри не покинет пост главного тренера «Ювентуса» до чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

После поражения 0:2 от «Милана» в Италии еще активнее заговорили об увольнении Аллегри. Однако руководство «Ювентуса» не хочет увольнять тренера до паузы на ЧМ-2022, и дало Аллегри время на исправление ситуации.

На данный момент «Ювентус» идет восьмым в турнирной таблице Серии А с 13 очками в 9 турах.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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