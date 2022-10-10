Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити не является сейчас лидером АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку результатам своей команды в нынешнем чемпионате английской Премьер-лиги.

«Горожане», как известно, занимают в АПЛ второе место, имея 23 очка. Лидирует лондонский «Арсенал», у которого 24 пункта.

«АПЛ сейчас в полном разгаре. Но есть команда, которая начала сезон лучше нас. «Арсенал» сейчас лучше, чем «Манчестер Сити». Поэтому мы пока не на первом месте в турнирной таблице», — рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:0.