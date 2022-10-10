Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити не является сейчас лидером АПЛ
Наставник «Манчестер Сити» – о турнирной борьбе в чемпионате Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку результатам своей команды в нынешнем чемпионате английской Премьер-лиги.
«Горожане», как известно, занимают в АПЛ второе место, имея 23 очка. Лидирует лондонский «Арсенал», у которого 24 пункта.
«АПЛ сейчас в полном разгаре. Но есть команда, которая начала сезон лучше нас. «Арсенал» сейчас лучше, чем «Манчестер Сити». Поэтому мы пока не на первом месте в турнирной таблице», — рассказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:0.
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