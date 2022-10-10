Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити не является сейчас лидером АПЛ
Англия
10 октября 2022, 10:16 | Обновлено 10 октября 2022, 10:22
302
0

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити не является сейчас лидером АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» – о турнирной борьбе в чемпионате Англии

10 октября 2022, 10:16 | Обновлено 10 октября 2022, 10:22
302
0
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити не является сейчас лидером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку результатам своей команды в нынешнем чемпионате английской Премьер-лиги.

«Горожане», как известно, занимают в АПЛ второе место, имея 23 очка. Лидирует лондонский «Арсенал», у которого 24 пункта.

«АПЛ сейчас в полном разгаре. Но есть команда, которая начала сезон лучше нас. «Арсенал» сейчас лучше, чем «Манчестер Сити». Поэтому мы пока не на первом месте в турнирной таблице», — рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:0.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не участвует в чемпионской гонке»
Бразилец Антони вошел в историю Манчестер Юнайтед
Микель АРТЕТА: «То, что мы сделали – было феноменально»
Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 октября 2022, 02:15 0
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09 октября 2022, 10:45 0
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма

Звездного португальца сватают в МЛС

ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Футбол | 09.10.2022, 11:45
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Футбол | 09.10.2022, 21:55
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Назван расширенный состав женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
Футзал | 10.10.2022, 05:27
Назван расширенный состав женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
Назван расширенный состав женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
08.10.2022, 13:15 8
Футбол
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
08.10.2022, 11:10 2
Война
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
08.10.2022, 19:57 2
Теннис
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05 1
Бокс
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности