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Италия
10 октября 2022, 09:57 | Обновлено 10 октября 2022, 10:11
233
0

Дибала рискует надолго выбыть из рядов Ромы

У нападающего повреждение

10 октября 2022, 09:57 | Обновлено 10 октября 2022, 10:11
233
0
Дибала рискует надолго выбыть из рядов Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Аргентинский форвард римской «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в поединке 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний нападающий на 48-й минуте игры реализовал пенальти, чем, как оказалось, установил окончательный результат встречи. Однако при пробитии 11-метрового Дибала, видимо, получил травму, так как чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

Согласно неофициальной информации, травма у форвард не из простых.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» 11 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста. «Волки» в таблице Серии А занимают 5 место с 19 очками.

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Рома Пауло Дибала травма
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Источник Calciomercato
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