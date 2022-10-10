Дибала рискует надолго выбыть из рядов Ромы

Аргентинский форвард римской «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в поединке 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний нападающий на 48-й минуте игры реализовал пенальти, чем, как оказалось, установил окончательный результат встречи. Однако при пробитии 11-метрового Дибала, видимо, получил травму, так как чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

Согласно неофициальной информации, травма у форвард не из простых.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» 11 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста. «Волки» в таблице Серии А занимают 5 место с 19 очками.