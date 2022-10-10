МИЛЕВСКИ: «Это серьезный вызов»

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски оценил результаты жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы-2024. Напомним, балканская сборная попала в одну группу с командами Италии, Англии, Украины и Мальты.

«Это серьезный вызов. Мы получили самую сложную группу из всех возможных. Если бы мы сами подбирали для себя возможную группу смерти, то не смогли бы подобрать более сильных соперников. Впрочем, мы к такому привыкли. Группа ужасно сложна. Нам нужно верить в себя», - заявил Милевски.