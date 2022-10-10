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Турция
10 октября 2022, 06:13 | Обновлено 10 октября 2022, 06:17
199
0

Фенербахче – Карагюмрюк – 5:4. Пока не до Динамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Турции

10 октября 2022, 06:13 | Обновлено 10 октября 2022, 06:17
199
0
Фенербахче – Карагюмрюк – 5:4. Пока не до Динамо. Видео голов и обзор матча
ФК Фенербахче

Стамбульский «Фенербахче» в домашнем матче 9-го тура турецкой Суперлиги добился победы над клубом «Карагюмрюк». Команды выдали результативную игру, забив на двоих 9 голов.

В составе «Фенербахче», который, напомним, является соперником киевского «Динамо» по группе Лиги Европы, в поединке хет-триком отметился эквадорец Валенсия. Также забивали португалец Креспу и бельгиец Батшуай, гол которого на пятой компенсированной минуте встречи стал победным.

В таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 4 место, имея 17 очков после 8 игр. Лидируют «Аданадемирспор», «Бешикташ» и «Коньяспор», у которых по 18 пунктов.

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Фенербахче видео голов и обзор чемпионат Турции по футболу
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Источник Sport.ua
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