Фенербахче – Карагюмрюк – 5:4. Пока не до Динамо. Видео голов и обзор матча

Стамбульский «Фенербахче» в домашнем матче 9-го тура турецкой Суперлиги добился победы над клубом «Карагюмрюк». Команды выдали результативную игру, забив на двоих 9 голов.

В составе «Фенербахче», который, напомним, является соперником киевского «Динамо» по группе Лиги Европы, в поединке хет-триком отметился эквадорец Валенсия. Также забивали португалец Креспу и бельгиец Батшуай, гол которого на пятой компенсированной минуте встречи стал победным.

В таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 4 место, имея 17 очков после 8 игр. Лидируют «Аданадемирспор», «Бешикташ» и «Коньяспор», у которых по 18 пунктов.