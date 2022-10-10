Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал как президент киевского клуба Игорь Суркис помог девочке из Николаева, пострадавшей от российского вторжения.

«Меня набрал врач «Охматдета» и сказал: «Есть девочка, которая была ранена в Николаеве в первые дни войны. Ее едва спасли, достали осколки из головы. Сейчас она уже ходит и берет два аккорда. У нее есть мечта – играть на гитаре».

Мы пригнали наш клубный автобус первой команды в больницу, усадили девочку Соню с мамой и братом, полностью одели их в форму «Динамо». Автобус довез их в аэропорт в Краков, откуда они прилетели к нам на матч.

Игорь Суркис дал свою карточку, они пошли по магазинам. Где-то четыре часа ходили. Она хотела телефон, а он так проникся этим процессом, что они вместе долго его выбирали. Купили смартфон, планшет, наушники, кучу одежды. Снял им гостиницу на неделю на берегу моря в Барселоне, чтобы люди хоть психологически отошли от ужаса, который с ними происходил. Я понимаю, что девочка Соня пережила гораздо больше, чем переживают дети за всю жизнь. Поэтому мы считаем своим долгом хоть чуть-чуть подарить ей счастье и радости.

Когда Соня в прямом эфире на стадионе отыграла с Надей Дорофеевой, то ее все фотографировали. Настоящая артистка.

Сейчас, кстати, с Соней все хорошо. Она уехала на реабилитацию в Швейцарию. Когда она ехала туда, то Игорь Михайлович сказал ей: «Ты меня не подведи». Она сказала: «Хорошо». И она его не подвела – полностью реабилитировалась, хотя раньше у нее немного тянуло ножку», - сказал Радуцкий.