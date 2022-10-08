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  4. Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»
Франция
08 октября 2022, 14:15 | Обновлено 08 октября 2022, 14:24
208
2

Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»

Максим Радуцкий объяснил отмену благотворительных матчей с грандами европейского футбола

08 октября 2022, 14:15 | Обновлено 08 октября 2022, 14:24
208
2
Директор Динамо: «Не сыграли с ПСЖ и Миланом из-за чемпионских гонок»
ФК Динамо Киев

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал, почему не удалось провести все благотворительные товарищеские матчи, которые анонсировал киевский клуб.

– Почему не получилось сыграть с топовыми соперниками?
– Во-первых, «Эвертон», «Лион», «Галатасарай» и «Боруссия» Дортмунд прямо сейчас на вас обиделись. Во-вторых, «Антверпен», «Базель», «Динамо» Загреб, «Легия» – достаточно сильные, авторитетные клубы в своих странах. Если так посмотреть, то мы играли с одними из лучших или даже с лучшими клубами своих стран.

Но, отвечая на ваш вопрос, нельзя сказать, что заключить договор о матче посреди сезона довольно трудно, ведь у команд есть свой график. И когда идет звонок от «Динамо» руководству условного «Реала», они говорят, что готовы поддержать. И следующий этап – согласование дат. У нас была договоренность с «Миланом», но они постоянно переносили дату. У них была чемпионская гонка, поэтому мы не сыграли. Так же было с «ПСЖ».

Результат не в том, чтобы сыграть благотворительный матч с «Барселоной», результат в том, чтобы сыграть его ради того, чтобы заработать деньги для армии, для людей, потерявших свои дома или, не дай бог, близких. Ради этой возможности «Динамо» тратило сотни тысяч долларов на постоянные переезды, перелеты, проживание.

У нас был пул из 30 клубов, с которыми мы связывались. Но чем больше клуб, тем сложнее у него график. Других причин, надеюсь, нет. Но, например, «Эвертон» сам стал инициатором матча. И когда мы приехали туда, действительно это почувствовали. Они этого хотели, они помогали – и нам было легко с ними работать, – сказал Радуцкий.

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Динамо Киев Максим Радуцкий ПСЖ Милан благотворительные матчи
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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Пощастило Динамо. А то б повну торбу м'ячів виймали. Як Шахтар від Роми.
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0
romanchik.8409
Какая гонка у ПСЖ? Они чуть до не в марте чемпионами стали 
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