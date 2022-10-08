Директор Динамо: «Хотелось бы сыграть с Шахтером на Таврии в Симферополе»

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал, не думал ли провести Класичне с «Шахтером» за границей.

«Если честно, то хотелось бы сыграть в Киеве на «Олимпийском». Или на «Таврии» в Симферополе. В данной ситуации мы на 100% поддерживали «Шахтер» во всех их начинаниях. Я уверен, что они нас тоже. Мы друг друга в соцсетях с чем-то поздравляли.

Мы сидели с командой и смотрели: А что сделали они? Вот это прикольно, это круто. Блин, мы хотели, а они уже сделали».

Мне очень понравилось то, что сделал «Шахтер» на матче с «Олимпиакосом». Ну как понравилось – с профессиональной точки зрения, потому что ни одному нормальному человеку понравиться это не может. Вроде тогда была трагедия с драмтеатром в Мариуполе, и они разложили на сиденьях детские игрушки. Не дай бог, чтобы в жизни любого человека была эта эмоция. Но, к сожалению, в нашей жизни это все есть», – сказал Радуцкий.