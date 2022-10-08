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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 13:10 | Обновлено 08 октября 2022, 13:30
269
1

Директор Динамо: «Хотелось бы сыграть с Шахтером на Таврии в Симферополе»

Максим Радуцкий верит в деоккупацию Крыма

08 октября 2022, 13:10 | Обновлено 08 октября 2022, 13:30
269
1
Директор Динамо: «Хотелось бы сыграть с Шахтером на Таврии в Симферополе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал, не думал ли провести Класичне с «Шахтером» за границей.

«Если честно, то хотелось бы сыграть в Киеве на «Олимпийском». Или на «Таврии» в Симферополе. В данной ситуации мы на 100% поддерживали «Шахтер» во всех их начинаниях. Я уверен, что они нас тоже. Мы друг друга в соцсетях с чем-то поздравляли.

Мы сидели с командой и смотрели: А что сделали они? Вот это прикольно, это круто. Блин, мы хотели, а они уже сделали».

Мне очень понравилось то, что сделал «Шахтер» на матче с «Олимпиакосом». Ну как понравилось – с профессиональной точки зрения, потому что ни одному нормальному человеку понравиться это не может. Вроде тогда была трагедия с драмтеатром в Мариуполе, и они разложили на сиденьях детские игрушки. Не дай бог, чтобы в жизни любого человека была эта эмоция. Но, к сожалению, в нашей жизни это все есть», – сказал Радуцкий.

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Источник Трибуна
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Анатолій Чорнобук
Де таких беруть?
А чим Севастополь чи Керч гірші? Дурний популізм
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