РАДУЦКИЙ: «Когда говоришь, что из Динамо, открываются абсолютно все двери»

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал, какова его сфера ответственности в киевском клубе.

«Я не могу себе представить ситуацию, что меня наберет президент «Динамо» и задаст вопрос, а я скажу, что это не моя зона ответственности. Это невозможно. Все мы делаем общее дело.

«Динамо» - это очень сильный и мощный бренд. Когда ты приходишь и говоришь, что ты из «Динамо», то открывается абсолютно все двери. Это клуб, которому скоро будет 100 лет, который наказывал ту же «Барселону» 7:0.

«Динамо» должно быть флагманом не только украинского футбола, но и Украины как государства. Бренд, который ассоциируется с Украиной. Это одна из моих задач. Плюс все, что связано с благотворительностью, условно на мне. Хотя вы понимаете, что рядом со мной большое количество людей, которые меня поддерживают. Сейчас не время делить обязанности, кто что должен делать. Все бежим вперед, все бежим за победой», - сказал Радуцкий.