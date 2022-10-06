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  4. Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 16:55 | Обновлено 06 октября 2022, 17:03
689
4

Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»

Максим Радуцкий рассказал о менеджменте киевского клуба

06 октября 2022, 16:55 | Обновлено 06 октября 2022, 17:03
689
4
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Мирча Луческу

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий оценил менеджмент киевского клуба.

– Он не то чтобы слабый. Он особенный и классический. Потому я пришел в клуб. Старый менеджмент все слышит, и они все поддерживают. Я всегда строил публичный бизнес за свои деньги, поэтому, когда тебе дают в руки такой инструмент – это просто кайф. Ты можешь это делать в три раза больше и вдвое дешевле.

– Как вам работать с Игорем Суркисом?
– Все просто – ему озвучиваются три идеи и все три «минус». Затем ты ему озвучиваешь три инструмента, которые будут в конце, и мы выбираем самый оптимальный вариант. Поверьте, Игорь Михайлович – очень умный человек. И сейчас я уже понимаю, что когда ему сначала что-нибудь говоришь, то он уже знает, что будет в конце. Мне действительно легко с ним работать и любить свой любимый клуб.

– Вовлечен ли в околофутбольную часть матчей Мирча Луческу?
– Как правило, за несколько дней до нашего события мы встречаемся. Он спрашивает: «Ну, что будет?» Я ему рассказываю. Он говорит: «Хорошо».

Мне удалось лично знать Валерия Васильевича Лобановского, я с детства за «Динамо». И моя семья много взаимодействовала с футбольным клубом. Мирча Луческу – реально глыба. Когда слушаешь его, то даже мысли нет поспорить или что-нибудь исправить, потому что он всегда правильно говорит и, самое главное, он это делает.

Я бы хотел, чтобы лет через 30 обо мне говорили так, как о Мистере. Это человек, которому мне хотелось бы подражать, - сказал Радуцкий.

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Максим Радуцкий Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев
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Источник Трибуна
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Злий Глобинець
Суркіси - олігархи єврейського походження з кримінальним минулим. І сучасним. Колаборанти (СДПУ(о), Партія Регіонів, ОПЗЖ, Медведчук, Коломойський). Співвласники Привату, та медіаімперії Коломойського, брали участь у розграбуванні Приватбанку. На повну використовують оффшорні схеми, виводять капітали з України в оффшорні юрисдикції, злісно недоплачують податки до бюджету. Використовують безліч корупційних схем як у господарській діяльності, так і у футболі. Після початку повномасштабної війни втекли з воюючої України і кинули її народ (як у прямому, так і в переносному розумінні).
Заслуговують на довічне ув'язнення з повною конфіскацією усього награбованого.
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+2
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romanchik.8409
Прогиб нормас
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0
Вячеслав Дмитров
Да вы все там в Динамо умники и глыбы.А результат ?
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0
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