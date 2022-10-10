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Англия
10 октября 2022, 05:00 |
18
0

Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

10 октября 2022, 05:00 |
18
0
Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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