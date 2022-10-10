Англия10 октября 2022, 05:00 |
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Кристал Пэлас – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
10 октября 2022, 05:00 |
18
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В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.
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