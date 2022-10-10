Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В день игры отказался от телефона и телевизора»

Автор двух забитых мячей в ворота львовского «Руха» Виталий Буяльский после матча поделился впечатлениями от игры и рассказал, с чем связана такая результативность:

– Как вам удалось забить в тех эпизодах? Берут ли у вас партнеры мастер-классы по результативности?

– Нет (улыбается). Это просто «чуйка». Побежал в правильное место в нужное время. Мы в первом тайме неплохо атаковали, были моменты, когда нужно было наносить удар, а мы хотели завести мяч в ворота. Чуть-чуть не повезло.

– Ваши голы получились похожими, это ваша особая манера и стиль?

– Нет, мяч удачно отскочил, и мне просто нужно было забить.

– Чем занимались во время тревоги?

– Сидели в помещении, а после того, как прошло полчаса, начали растираться и готовиться к продолжению матча, ведь на улице стало холодать, так что нужно было профессионально отнестись к своему телу.

– Вносил ли Луческу какие-либо коррективы в игру на последние 10 минут?

– Нет, только спросил, кто как себя чувствует и попросил, чтобы с первых минут играли сконцентрированно и довели матч до победы.

– Была ли работа над ошибками после последних неудачных матчей? Изменилось ли что-нибудь в игре команды?

– Это трудно назвать работой над ошибками – ее мы делаем после каждого поединка. Где-то мы пропускали, потому что не повезло, в некоторых моментах потеряли уверенность. Думаю, в ближайшее время все наладится.

– Добавит ли эта победа уверенности перед матчем с «Шахтером»?

– Перед этим поединком у нас еще игра Лиги Европы с «Ренном». Идем от матча к матчу, поэтому сначала будем готовиться к французам.

– «Ренн» считался фаворитом перед первым матчем, а какие ощущения перед домашней игрой с этим соперником?

– С любой командой можно бороться. Все идет от головы, поэтому результат будет зависеть от нашего настроя и от того, в каком состоянии подойдем к этому матчу.

– Следили ли за жеребьевкой Евро-2024? Как вам Италия и Англия в качестве наших соперников?

– Нет, не следил. В день игры я отказался от телефона и телевизора. Могу разве что почитать книгу. Так что о результатах жеребьевки я не знал, мне только что сказали. Скажу, что у нас в группе сильные команды. Наша сборная будет стараться показать хороший футбол и пройти дальше.