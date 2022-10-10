Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В день игры отказался от телефона и телевизора»
Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 04:40 |
17
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В день игры отказался от телефона и телевизора»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Рухом»

10 октября 2022, 04:40 |
17
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В день игры отказался от телефона и телевизора»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Автор двух забитых мячей в ворота львовского «Руха» Виталий Буяльский после матча поделился впечатлениями от игры и рассказал, с чем связана такая результативность:

– Как вам удалось забить в тех эпизодах? Берут ли у вас партнеры мастер-классы по результативности?
– Нет (улыбается). Это просто «чуйка». Побежал в правильное место в нужное время. Мы в первом тайме неплохо атаковали, были моменты, когда нужно было наносить удар, а мы хотели завести мяч в ворота. Чуть-чуть не повезло.

– Ваши голы получились похожими, это ваша особая манера и стиль?
– Нет, мяч удачно отскочил, и мне просто нужно было забить.

– Чем занимались во время тревоги?
– Сидели в помещении, а после того, как прошло полчаса, начали растираться и готовиться к продолжению матча, ведь на улице стало холодать, так что нужно было профессионально отнестись к своему телу.

– Вносил ли Луческу какие-либо коррективы в игру на последние 10 минут?
– Нет, только спросил, кто как себя чувствует и попросил, чтобы с первых минут играли сконцентрированно и довели матч до победы.

– Была ли работа над ошибками после последних неудачных матчей? Изменилось ли что-нибудь в игре команды?
– Это трудно назвать работой над ошибками – ее мы делаем после каждого поединка. Где-то мы пропускали, потому что не повезло, в некоторых моментах потеряли уверенность. Думаю, в ближайшее время все наладится.

– Добавит ли эта победа уверенности перед матчем с «Шахтером»?
– Перед этим поединком у нас еще игра Лиги Европы с «Ренном». Идем от матча к матчу, поэтому сначала будем готовиться к французам.

– «Ренн» считался фаворитом перед первым матчем, а какие ощущения перед домашней игрой с этим соперником?
– С любой командой можно бороться. Все идет от головы, поэтому результат будет зависеть от нашего настроя и от того, в каком состоянии подойдем к этому матчу.

– Следили ли за жеребьевкой Евро-2024? Как вам Италия и Англия в качестве наших соперников?
– Нет, не следил. В день игры я отказался от телефона и телевизора. Могу разве что почитать книгу. Так что о результатах жеребьевки я не знал, мне только что сказали. Скажу, что у нас в группе сильные команды. Наша сборная будет стараться показать хороший футбол и пройти дальше.

По теме:
Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Директор Динамо: «Борис никогда не брал из клуба деньги»
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Виталий Буяльский Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Футбол | 09 октября 2022, 20:43 8
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль

В матче было забито пять мячей

Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 октября 2022, 00:50 0
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Ливерпуль – 3:2. Сумасшедшая игра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09.10.2022, 10:45
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Футбол | 09.10.2022, 14:55
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
08.10.2022, 11:10 2
Война
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 10
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
09.10.2022, 12:07 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности