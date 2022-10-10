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  4. Кремонезе – Наполи – 1:4. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Кремонезе
09.10.2022, FT 1 : 4
Наполи
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Италия
10 октября 2022, 04:04 | Обновлено 10 октября 2022, 04:14
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0

Кремонезе – Наполи – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

10 октября 2022, 04:04 | Обновлено 10 октября 2022, 04:14
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Кремонезе – Наполи – 1:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Оливера (Наполи).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
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видео голов и обзор Наполи Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник MEGOGO
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