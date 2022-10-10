Италия10 октября 2022, 04:04 | Обновлено 10 октября 2022, 04:14
10
0
Кремонезе – Наполи – 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
10 октября 2022, 04:04 | Обновлено 10 октября 2022, 04:14
10
0
В матче 9-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1.
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Оливера (Наполи).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 октября 2022, 11:45 3
Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)
Футбол | 09 октября 2022, 18:30 8
Икер извинился перед своими подписчиками и ЛГБТ-сообществом в своем Twitter
Футбол | 09.10.2022, 10:45
Футбол | 10.10.2022, 00:50
Футбол | 09.10.2022, 13:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2022, 12:07 6
08.10.2022, 07:15 22
08.10.2022, 13:58 7
08.10.2022, 15:51 6
09.10.2022, 17:50 5
08.10.2022, 18:35
08.10.2022, 13:15 8
08.10.2022, 17:45 7