Директор Динамо: «Борис никогда не брал из клуба деньги»

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал о сотрудничестве клуба с клиникой «Борис».

– Вы несколько раз упоминали отца. Ваша семья давно связана с «Динамо»?

– У нас династия фанатов «Динамо». Могу ошибаться, но «Борис», кажется, никогда не брал с «Динамо» деньги, как и «Динамо» из «Бориса». Это была настоящая свадьба со взаимной любовью с 1993 года.

Помню, как папа пришел домой и сказал: «Мне предложили дать медицинское обслуживание на матч «Динамо», ты представляешь?» Тогда он дал скорую на какой-то матч на еще старом «Олимпийском». Это такая искренняя фанатская любовь.

Клиники «Борис», к сожалению, уже нет. Отец ее продал, когда баллотировался в депутаты. Он назвал ее в честь моего дедушки Бориса, - ответил Радуцкий.