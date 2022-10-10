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Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 02:20 | Обновлено 10 октября 2022, 04:13
151
0

Директор Динамо: «Борис никогда не брал из клуба деньги»

Максим Радуцкий является сыном основателя известной медицинской клиники

10 октября 2022, 02:20 | Обновлено 10 октября 2022, 04:13
151
0
Директор Динамо: «Борис никогда не брал из клуба деньги»
Instagram. Максим Радуцкий

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий рассказал о сотрудничестве клуба с клиникой «Борис».

– Вы несколько раз упоминали отца. Ваша семья давно связана с «Динамо»?
– У нас династия фанатов «Динамо». Могу ошибаться, но «Борис», кажется, никогда не брал с «Динамо» деньги, как и «Динамо» из «Бориса». Это была настоящая свадьба со взаимной любовью с 1993 года.

Помню, как папа пришел домой и сказал: «Мне предложили дать медицинское обслуживание на матч «Динамо», ты представляешь?» Тогда он дал скорую на какой-то матч на еще старом «Олимпийском». Это такая искренняя фанатская любовь.

Клиники «Борис», к сожалению, уже нет. Отец ее продал, когда баллотировался в депутаты. Он назвал ее в честь моего дедушки Бориса, - ответил Радуцкий.

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Источник Трибуна
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