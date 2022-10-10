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Чемпионат Англии
Вест Хэм
09.10.2022, FT 3 : 1
Фулхэм
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Англия
10 октября 2022, 01:45 | Обновлено 10 октября 2022, 02:24
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0

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

10 октября 2022, 01:45 | Обновлено 10 октября 2022, 02:24
15
0
Вест Хэм – Фулхэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Вест Хэм).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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