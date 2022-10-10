Англия10 октября 2022, 01:45 | Обновлено 10 октября 2022, 02:24
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Вест Хэм – Фулхэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
10 октября 2022, 01:45 | Обновлено 10 октября 2022, 02:24
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В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Вест Хэм).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Фулхэм).
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