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Англия
10 октября 2022, 02:02 | Обновлено 10 октября 2022, 02:29
69
0

Whoscored: Миколенко получил среднюю оценку за матч с Манчестер Юнайтед

Авторитетный портал поставил украинскому защитнику «Эвертона» 6,5 балла

10 октября 2022, 02:02 | Обновлено 10 октября 2022, 02:29
69
0
Whoscored: Миколенко получил среднюю оценку за матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко получил средний балл – 6,5.

Лучшим игроком встречи признан португальский форвард Криштиану Роналду, забивший победный гол после выхода на замену. КриРо получил 7,8 балла.

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Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко Эвертон Эвертон - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник WhoScored.com
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