Англия10 октября 2022, 02:02 | Обновлено 10 октября 2022, 02:29
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Whoscored: Миколенко получил среднюю оценку за матч с Манчестер Юнайтед
Авторитетный портал поставил украинскому защитнику «Эвертона» 6,5 балла
10 октября 2022, 02:02 | Обновлено 10 октября 2022, 02:29
69
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В поединке 10-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко получил средний балл – 6,5.
Лучшим игроком встречи признан португальский форвард Криштиану Роналду, забивший победный гол после выхода на замену. КриРо получил 7,8 балла.
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