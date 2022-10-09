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  4. Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 21:55 | Обновлено 09 октября 2022, 22:32
2664
1

Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

09 октября 2022, 21:55 | Обновлено 09 октября 2022, 22:32
2664
1
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в 6-м туре УПЛ.

«Уровень игроков «Динамо» очень высок. Такие команды как «Шахтер» или «Динамо» ошибок не прощают. Мы ошибаемся, после чего нам забивают. И сложность ситуации состоит в том, что эти ошибки очень просты. А когда ты играешь против таких соперников, их не прощают. Ведь во время пропущенных голов сложных комбинаций не было. Следует научиться не совершать простых ошибок, несколько изменить свое отношение к этому.

Да, у нас очень молодая защита. Наши футболисты играют в Юношеской лиге УЕФА. Дай Бог, чтобы закончилась эта война… Молодые игроки не только «Руха», но и других украинских клубов – это будущее Украины и его футбола. Здесь много молодых и талантливых футболистов. Дай Бог, чтобы они взрослели в настоящую Лигу чемпионов.

Я желаю всем удачи в противостоянии не футбольном. А то, что в этот период проходят еще и матчи чемпионата – это уж очень героическое дело. Война на нас повлияла, как и на всех. Уже три поединка «Руха» прерывала воздушная тревога, во время таких моментов очень переживаешь за своих близких, за то, что происходит, например, в Запорожье. Потому все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл***, от этих уродов, извините. Дай Бог, чтобы мы мирно жили».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Леонид Кучук российско-украинская война
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Источник ФК Рух Львов
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D.Lanskoy
Респект Кучуку, білоруському тренеру, який у складні часи в Україні і з Україною.
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