Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в 6-м туре УПЛ.

«Уровень игроков «Динамо» очень высок. Такие команды как «Шахтер» или «Динамо» ошибок не прощают. Мы ошибаемся, после чего нам забивают. И сложность ситуации состоит в том, что эти ошибки очень просты. А когда ты играешь против таких соперников, их не прощают. Ведь во время пропущенных голов сложных комбинаций не было. Следует научиться не совершать простых ошибок, несколько изменить свое отношение к этому.

Да, у нас очень молодая защита. Наши футболисты играют в Юношеской лиге УЕФА. Дай Бог, чтобы закончилась эта война… Молодые игроки не только «Руха», но и других украинских клубов – это будущее Украины и его футбола. Здесь много молодых и талантливых футболистов. Дай Бог, чтобы они взрослели в настоящую Лигу чемпионов.

Я желаю всем удачи в противостоянии не футбольном. А то, что в этот период проходят еще и матчи чемпионата – это уж очень героическое дело. Война на нас повлияла, как и на всех. Уже три поединка «Руха» прерывала воздушная тревога, во время таких моментов очень переживаешь за своих близких, за то, что происходит, например, в Запорожье. Потому все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл***, от этих уродов, извините. Дай Бог, чтобы мы мирно жили».