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Польша
09 октября 2022, 21:25 |
1664
0

Игрок Динамо забил дебютный гол за Лех и принес важную победу команде

Георгий Цитаишвили отметился забитым мячом в ворота «Радомяка»

09 октября 2022, 21:25 |
1664
0
Игрок Динамо забил дебютный гол за Лех и принес важную победу команде
Twitter. ФК Лех

Игрок киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в польском «Лехе», в матче 12-го тура чемпионата Польши по футболу против «Радомяка» забил на 12-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для футболиста за польский клуб. Ранее Цитаишвили записал на свой счет два ассиста в составе «Леха».

Отметим, что благодаря этой победе «Лех» заработал 18 очков и на три балла приблизился к ФК «Плоцка» и «Погоня» в борьбе за еврокубки.

Чемпионат Польши по футболу. 12-й тур

«Лех» – «Радомяк» – 1:0

Гол: Цитаишвили, 12

К слову, двумя неделями ранее Георгий впервые забил за национальную команду Грузии.

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Георгий Цитаишвили Лех Познань чемпионат Польши по футболу Радомяк
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Источник Sport.ua
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