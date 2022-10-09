Игрок Динамо забил дебютный гол за Лех и принес важную победу команде

Игрок киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в польском «Лехе», в матче 12-го тура чемпионата Польши по футболу против «Радомяка» забил на 12-й минуте встречи.

Этот гол стал дебютным для футболиста за польский клуб. Ранее Цитаишвили записал на свой счет два ассиста в составе «Леха».

Отметим, что благодаря этой победе «Лех» заработал 18 очков и на три балла приблизился к ФК «Плоцка» и «Погоня» в борьбе за еврокубки.

Чемпионат Польши по футболу. 12-й тур

«Лех» – «Радомяк» – 1:0

Гол: Цитаишвили, 12

К слову, двумя неделями ранее Георгий впервые забил за национальную команду Грузии.