Игрок Динамо забил дебютный гол за Лех и принес важную победу команде
Георгий Цитаишвили отметился забитым мячом в ворота «Радомяка»
Игрок киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды в польском «Лехе», в матче 12-го тура чемпионата Польши по футболу против «Радомяка» забил на 12-й минуте встречи.
Этот гол стал дебютным для футболиста за польский клуб. Ранее Цитаишвили записал на свой счет два ассиста в составе «Леха».
Отметим, что благодаря этой победе «Лех» заработал 18 очков и на три балла приблизился к ФК «Плоцка» и «Погоня» в борьбе за еврокубки.
Чемпионат Польши по футболу. 12-й тур
«Лех» – «Радомяк» – 1:0
Гол: Цитаишвили, 12
К слову, двумя неделями ранее Георгий впервые забил за национальную команду Грузии.
12' ⚽️ 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋!— Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) October 9, 2022
_____#ESA | #LPORAD 1:0 pic.twitter.com/hJJjLZy0Gz
90'+5 🏁 Trzy punkty zostają w Poznaniu 👌🏼— Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) October 9, 2022
_____#ESA | #LPORAD 1:0 pic.twitter.com/SksnLeTLtI
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