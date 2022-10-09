Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия М – Кельн – 5:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Боруссия М
09.10.2022, FT 5 : 2
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
09 октября 2022, 21:10 |
393
0

Боруссия М – Кельн – 5:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Бундеслиги

09 октября 2022, 21:10 |
393
0
Боруссия М – Кельн – 5:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча
Twitter. ФК Боруссия М

Сегодня, 9 октябяр, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией М» и «Кельном». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии по футболу. 9-й тур

Бундеслига. 9 октября

«Боруссия М» – «Кельн» – 5:2

Голы: Фридрих, 27, Бансебаини, 45+2 (пен.), 76, Штиндль, 47, Тюрам, 90+1 – Каинц, 40 (пен.), Хусейнбазич, 83

Удаление: Каинц, 45+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Хусейнбашич (Кельн).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
45’
Флориан Кайнц (Кельн) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Кайнц (Кельн).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Фридрих (Боруссия М).
По теме:
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо забил в Испании и принес своей команде ничью
Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Кельн Боруссия Менхенгладбах видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Футбол | 09 октября 2022, 11:45 2
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову

Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)

Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»
Футбол | 09 октября 2022, 15:59 14
Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»
Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»

Президент УАФ очень рад тому, что сборная Украины получили таких именитых соперников

Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Футбол | 09.10.2022, 20:43
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Футбол | 09.10.2022, 20:10
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
08.10.2022, 13:15 8
Футбол
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
08.10.2022, 13:58 7
Другие виды
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
08.10.2022, 07:15 22
Война
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 81
Футбол
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
07.10.2022, 16:26
Киберспорт
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 1
Бокс
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности