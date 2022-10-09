09.10.2022, FT 5 : 2
Германия09 октября 2022, 21:10 |
393
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Боруссия М – Кельн – 5:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Бундеслиги
09 октября 2022, 21:10 |
393
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Сегодня, 9 октябяр, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией М» и «Кельном». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Менхенгладбаха.
Чемпионат Германии по футболу. 9-й тур
Бундеслига. 9 октября
«Боруссия М» – «Кельн» – 5:2
Голы: Фридрих, 27, Бансебаини, 45+2 (пен.), 76, Штиндль, 47, Тюрам, 90+1 – Каинц, 40 (пен.), Хусейнбазич, 83
Удаление: Каинц, 45+1
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Хусейнбашич (Кельн).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
45’
Флориан Кайнц (Кельн) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Кайнц (Кельн).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Фридрих (Боруссия М).
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