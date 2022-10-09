Боруссия М – Кельн – 5:2. Где была защита? Видео голов и обзор матча

Сегодня, 9 октябяр, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией М» и «Кельном». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии по футболу. 9-й тур

Бундеслига. 9 октября

«Боруссия М» – «Кельн» – 5:2

Голы: Фридрих, 27, Бансебаини, 45+2 (пен.), 76, Штиндль, 47, Тюрам, 90+1 – Каинц, 40 (пен.), Хусейнбазич, 83

Удаление: Каинц, 45+1