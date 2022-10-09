ВИДЕО. Как Свентек выиграла первый сет, но проиграла финал в Чехии

Сегодня, 9 октября, состоялся финальный матч на турнире серии WTA 500 в Остраве (Чехия) между Игой Свентек (Польша, WTA 1) и Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 23).

Матч завершился в трех сетах за 3 часа и 18 минут победой Барборы.

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Финал

Ига Свентек (Польша) [1] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6

Смотрите лучшие моменты матча: