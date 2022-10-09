ВИДЕО. Экс-игрок Динамо забил в Испании и принес своей команде ничью

Экс-форвард киевского «Динамо» Лукас Перес в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу забил за «Кадис» и принес ничью своей команде в игре против «Эспаньола».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 78-й минуте игры 34-летний испанец сравнял счет.

Отметим, что Лукас выступал в чемпионате Украине по футболу. Перес играл за львовские «Карпаты» и за вторую команду «Динамо» в 2011-2013 годах. За львовский клуб испанец провел 51 матч и забил 11 голов.

Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур

Ла Лига. 9 октября

«Кадис» – «Эспаньол» – 2:2

Голы: Чуст, 41, Перес, 78 – Хоселу, 51, 67