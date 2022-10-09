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Кадис
09.10.2022, FT 2 : 2
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09 октября 2022, 20:33 | Обновлено 09 октября 2022, 20:34
986
0

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо забил в Испании и принес своей команде ничью

Лукас Перес отличился за «Кадис» в матче против «Эспаньола»

09 октября 2022, 20:33 | Обновлено 09 октября 2022, 20:34
986
0
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо забил в Испании и принес своей команде ничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Перес

Экс-форвард киевского «Динамо» Лукас Перес в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу забил за «Кадис» и принес ничью своей команде в игре против «Эспаньола».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 78-й минуте игры 34-летний испанец сравнял счет.

Отметим, что Лукас выступал в чемпионате Украине по футболу. Перес играл за львовские «Карпаты» и за вторую команду «Динамо» в 2011-2013 годах. За львовский клуб испанец провел 51 матч и забил 11 голов.

Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур

Ла Лига. 9 октября

«Кадис» – «Эспаньол» – 2:2

Голы: Чуст, 41, Перес, 78 – Хоселу, 51, 67

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Чуст (Кадис).
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Лукас Перес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Эспаньол видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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