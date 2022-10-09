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09 октября 2022, 18:30 | Обновлено 09 октября 2022, 18:44
1797
6

Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?

Икер извинился перед своими подписчиками и ЛГБТ-сообществом в своем Twitter

09 октября 2022, 18:30 | Обновлено 09 октября 2022, 18:44
1797
6
Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Instagram. Касильяс и Пуйоль

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сообщил, что его аккаунт в Twitter был взломан.

Сегодня, 9 октября, в социальной сети испанца появилось сообщение, в котором он написал:

«Надеюсь, они меня уважают: я гей». Через некоторое время твит был удален.

В следующей публикации Икер извинился перед своими подписчиками за предыдущий пост:

«Мой аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, больше всего - перед ЛГБТ-сообществом».

Отметим, что к первому посту Икера другой легендарный испанский футболист Карлес Пуйоль оставил интересный комментарий:

«Пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Этот комментарий ни Икер, ни Карлес пока не прокомментировали.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Злий Глобинець
Редакція сайту, ви нормальні люди? Чи опускатися до жовтизни це вже незворотна тенденція? Тим більше популяризувати гомосятину - а це по суті антиприродне психічне відхилення. Таких людей взагалі лікувати треба. Або ізолювати. В СРСР була стаття за мужоложство. А гоміків тоді садили в психлікарні і лікували. Правильно робили, до речі.
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+1
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Dreifus
Пуйоль и Касильяс даже в разных командах играли. Сомнительно мне это все. Если Икера взломали, то и Карлеса скорее всего тоже.
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0
Петр Яновский
Пуйоль что-то явно имел ввиду
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-1
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Выталкиватель парашутистов
Когда же Рональдо объявит о том, что он гей? Народ, правда, и так знает, но не помешало бы объявить публично.
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-2
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