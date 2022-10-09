Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сообщил, что его аккаунт в Twitter был взломан.

Сегодня, 9 октября, в социальной сети испанца появилось сообщение, в котором он написал:



«Надеюсь, они меня уважают: я гей». Через некоторое время твит был удален.

В следующей публикации Икер извинился перед своими подписчиками за предыдущий пост:



«Мой аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, больше всего - перед ЛГБТ-сообществом».



Отметим, что к первому посту Икера другой легендарный испанский футболист Карлес Пуйоль оставил интересный комментарий:

«Пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Этот комментарий ни Икер, ни Карлес пока не прокомментировали.