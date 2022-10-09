Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Икер извинился перед своими подписчиками и ЛГБТ-сообществом в своем Twitter
Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сообщил, что его аккаунт в Twitter был взломан.
Сегодня, 9 октября, в социальной сети испанца появилось сообщение, в котором он написал:
«Надеюсь, они меня уважают: я гей». Через некоторое время твит был удален.
В следующей публикации Икер извинился перед своими подписчиками за предыдущий пост:
«Мой аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, больше всего - перед ЛГБТ-сообществом».
Отметим, что к первому посту Икера другой легендарный испанский футболист Карлес Пуйоль оставил интересный комментарий:
«Пришло время рассказать нашу историю, Икер».
Этот комментарий ни Икер, ни Карлес пока не прокомментировали.
Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏— Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022
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