Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю

Легендарный в прошлом вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс совершил каминг-аут.

41-летний экс-голкипер «сливочных» решил, что пришло время признаться в своей нетрадиционной ориентации.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей», – написал Касильяс в твиттере.

Любопытно, что под этим твитом отметилась еще одна легенда, но уже «Барселоны». Карлес Пуйоль отреагировал на этот твит еще более странно:

«Пришло время рассказать нашу историю, Икер», – написал Пуйоль.

Отметим, что в 2016 году Касильяс после 12 лет брака расстался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, которая родила ему двоих сыновей: Мартина (2014) и Лукаса (2016).

На данный момент Икер уже удалил этот твит.