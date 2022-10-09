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Испания
09 октября 2022, 16:42 | Обновлено 09 октября 2022, 17:34
1957
5

Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю

Икер Касильяс признался в своей нетрадиционной ориентации, Карлес Пуйоль подлил масла в огонь

09 октября 2022, 16:42 | Обновлено 09 октября 2022, 17:34
1957
5
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс и Карлес Пуйоль

Легендарный в прошлом вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс совершил каминг-аут.

41-летний экс-голкипер «сливочных» решил, что пришло время признаться в своей нетрадиционной ориентации.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей», – написал Касильяс в твиттере.

Любопытно, что под этим твитом отметилась еще одна легенда, но уже «Барселоны». Карлес Пуйоль отреагировал на этот твит еще более странно:

«Пришло время рассказать нашу историю, Икер», – написал Пуйоль.

Отметим, что в 2016 году Касильяс после 12 лет брака расстался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, которая родила ему двоих сыновей: Мартина (2014) и Лукаса (2016).

На данный момент Икер уже удалил этот твит.

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Икер Касильяс Карлес Пуйоль Реал Мадрид Барселона каминг-аут
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Источник Sport.ua
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Andre Chil
"Дав задню", а автор статті шалунішка😂
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+5
umnuy2
и тимощука  заберите себе
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+1
OKs100
Это не секрет, что очень много футболистов нетрадиционной ориентации, в том числе легенды футбола. Но им запрещают признаваться из-за риска потери рекламных контрактов.
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0
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