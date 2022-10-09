Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Икер Касильяс признался в своей нетрадиционной ориентации, Карлес Пуйоль подлил масла в огонь
Легендарный в прошлом вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс совершил каминг-аут.
41-летний экс-голкипер «сливочных» решил, что пришло время признаться в своей нетрадиционной ориентации.
«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей», – написал Касильяс в твиттере.
Любопытно, что под этим твитом отметилась еще одна легенда, но уже «Барселоны». Карлес Пуйоль отреагировал на этот твит еще более странно:
«Пришло время рассказать нашу историю, Икер», – написал Пуйоль.
Отметим, что в 2016 году Касильяс после 12 лет брака расстался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, которая родила ему двоих сыновей: Мартина (2014) и Лукаса (2016).
На данный момент Икер уже удалил этот твит.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года
Матч начнется в 17:00