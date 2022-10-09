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  4. Довбик – автор второго хет-трика Днепра-1 в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 17:25 |
389
0

Довбик – автор второго хет-трика Днепра-1 в УПЛ

Артем повторил достижение 2-летней давности

09 октября 2022, 17:25 |
389
0
Довбик – автор второго хет-трика Днепра-1 в УПЛ
Instagram. Артем Довбик

Украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик в матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу оформил хет-трик в ворота «Зари».

Последний раз три гола в одном матче за «Днепр-1» забивал Владислав Супряга. 28 февраля 2020 года Владислав трижды забил в ворота «Динамо» (3:1).

На данный момент Довбик возглавляет таблицу бомбардиров УПЛ с 5 голами в 5 турах, а «Днепр-1» является единоличным лидиром в чемпионате Украины.

К слову, именно три гола Артема принесли днепровскому клубу победу над командой из Луганска – 3:0.

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Артем Довбик Днепр-1 Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Заря хет-трик
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Источник Sport.ua
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