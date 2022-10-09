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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Украина была в четвертьфинале ЧЕ, нужно помнить об этом»
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 16:55 |
721
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Украина была в четвертьфинале ЧЕ, нужно помнить об этом»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал итоги жеребьевки квалификации к Евро-2024

09 октября 2022, 16:55 |
721
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Украина была в четвертьфинале ЧЕ, нужно помнить об этом»
УЕФА. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки квалификации к Евро-2024:

«Это явно тяжелый жребий, учитывая уровень соперников. Что ж, у нас была жеребьевка несколько более комфортная, а теперь вот. Хотя, должен сказать, Польша и Венгрия в отборочной группе чемпионата мира тоже были непростыми.

Мы знаем силу сборной Италии, знаем глубину ее состава, и статистика Англии против Италии в целом не очень хорошая, поэтому мы должны ее улучшить.

Мы должны помнить, что Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, где проиграла Англии по иронии судьбы на Олимпийском стадионе в Риме. В то же время Северная Македония обыграла Италию в плей-офф отбора чемпионата мира в начале этого года. Все это придает еще больше интриги».

Отметим, что сборная Англии по футболу попала в группу С, где сыграет с национальными командами Украины, Италии, Северной Македонии и Мальты.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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