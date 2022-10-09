Роберто МАНЧИНИ: «Группа отбора кажется достаточно приемлемой»
Главный тренер сборной Италии прокомментировал итоги жеребьевки квалификации к Евро-2024
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал жеребьевку квалификации к Евро-2024:
«Я был уверен, что нам попадется Англия или Франция. Группа кажется приемлемой, но играть нужно со всеми.
С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга, но если все будет так же и дальше, это достаточно хорошо для нас, так как под моим руководством Италия еще не проигрывала Англии. Я не знаю, будет ли это его устраивать.
Вылет от Северной Македонии в отборе ЧМ? Это была одна из тех неудач, которые иногда случаются. Как показал результат в Палермо, играть нужно во всех матчах».
Отметим, что сборная Италии по футболу попала в группу С, где сыграет с национальными командами Украины, Англии, Северной Македонии и Мальты.
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