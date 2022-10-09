Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»

Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2024, по итогам которой сине-желтые попали в группу С, где встретятся с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Президент УАФ Андрей Павелко поделился своим мнением о жребии.

«Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это «группа смерти». Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имен и готовы дать сражение. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине — в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков – побеждать всех соперников.

Так что увидим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!», – сказал Павелко.