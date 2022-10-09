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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 15:59 |
537
3

Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»

Президент УАФ очень рад тому, что сборная Украины получили таких именитых соперников

09 октября 2022, 15:59 |
537
3
Андрей ПАВЕЛКО: «Уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия»
УАФ

Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2024, по итогам которой сине-желтые попали в группу С, где встретятся с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Президент УАФ Андрей Павелко поделился своим мнением о жребии.

«Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это «группа смерти». Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имен и готовы дать сражение. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине — в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков – побеждать всех соперников.

Так что увидим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!», – сказал Павелко.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Фанькин кот
Разве что в плане игры с топовыми сборными. Хотя... шанс на третье место и плэй-офф никто не отменял. Можно ведь и так.
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+1
Макс Максов
Ага, типу вийшли в Лігу А... Вболівальники, ще від Шотландії відійти не можуть! А деякі і від Уельсу...
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0
DK1961
Павелко, я думал ты только коррупционер. А ты еще и.. ладно, а то забанят, ну вы поняли
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0
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