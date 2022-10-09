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09 октября 2022, 16:24 | Обновлено 09 октября 2022, 17:17
257
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Плохая игра с нашей стороны»

Тренер «Зари» – об игре его команды в 6 туре

09 октября 2022, 16:24 | Обновлено 09 октября 2022, 17:17
257
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Плохая игра с нашей стороны»
ФК Заря Луганск

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал разгромное поражение от «Днепра-1» (0:3).

«Нам сегодня практически ничего не удалось. Не было агрессии, минимальные шансы для того, чтобы забить. Плохая игра с нашей стороны.

С чем связаны неудачные игры после трех побед подряд? Честно говоря, не знаю. Тренировочный процесс был неплох как в Киеве, так и в Ужгороде. Нам нужно разговаривать с игроками, спросить их, почему не вышло сегодня. Они не демонстрировали, что пытаются победить, хотят победить. «Днепр-1» играл в еврокубках. Потратил там немало усилий. У нас была возможность играть более агрессивно, больше прессинговать. Но не вышло.

У нас молодая команда. Надо продолжать с ними работать, разговаривать, объяснять, что не так. Они должны понимать, что в профессиональном футболе нужно играть каждый матч до последнего, выкладываться по полной, играть так, как мы это делали на старте сезона», – сказал ван Леувен.

После этой игры «Заря» находится на шестом месте турнирной таблицы.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Заря Патрик ван Леувен пресс-конференция
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Источник ФК Заря
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