Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024

9 октября состоялась жеребьевка отбора Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в группе C, где сразится против таких команд: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Отметим, что украинская команда ранее не слишком успешно играла против этих соперников.

Против команды Италии мы играли восемь раз. Дважды удалось сыграть вничью, также было еще шесть поражения.

С Англией была одна победа, две ничьих и пять поражений.

Против Северной Македонии украинцы играли намного успешней. В пяти матчах зафиксировано три победы «сине-желтых», одна ничья и одно поражение.

В единственно встрече против Мальты мы проиграли в товарищеской встрече.