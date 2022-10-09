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Чемпионат Европы
09 октября 2022, 14:40 | Обновлено 09 октября 2022, 14:41
419
0

Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024

Результаты не самые приятные

09 октября 2022, 14:40 | Обновлено 09 октября 2022, 14:41
419
0
Как сборная Украины играла с будущими соперниками в квалификации Евро-2024
УЕФА

9 октября состоялась жеребьевка отбора Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в группе C, где сразится против таких команд: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Отметим, что украинская команда ранее не слишком успешно играла против этих соперников.

Против команды Италии мы играли восемь раз. Дважды удалось сыграть вничью, также было еще шесть поражения.

С Англией была одна победа, две ничьих и пять поражений.

Против Северной Македонии украинцы играли намного успешней. В пяти матчах зафиксировано три победы «сине-желтых», одна ничья и одно поражение.

В единственно встрече против Мальты мы проиграли в товарищеской встрече.

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Источник Sport.ua
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