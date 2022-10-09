Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи

Центральный нападающий «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун, которого не так давно активно сватали в «Динамо», угодил в неприятную ситуацию, связанную с его якобы комментарием для СМИ.

Накануне в одном из известных турецких изданий появилось «интервью» с Дурсуном, в котором тот якобы заявил о готовности уйти из «Фенербахче» даже в «Бешикташ» или «Галатасарай», если там ему будет предоставлена игровая практика. Также в этом «интервью» Дурсун подтвердил, что его действительно приглашал в «Динамо» Мирча Луческу.

«Если у меня не будет возможности играть в команде, я могу подумать об уходе в январе. Было много предложений от других клубов турецкой Суперлиги. Может быть, «Галатасарай», может быть, «Бешикташ». Предложение от киевского «Динамо»? Я не хотел ехать туда из-за войны. Луческу просил меня лично», - гласит сообщение, приписываемое Дурсуну.

Вскоре после появления этого «интервью» форвард «Фенербахче» в социальной сети заявил, что СМИ опубликовало ложные данные о нем.

«Заявления, якобы принадлежащие мне, опубликованные сегодня в газете Sabah, не соответствуют действительности. Моя единственная цель – выиграть чемпионат с «Фенербахче» и бороться за место в составе», - написал Дурсун.

Bugün Sabah Gazetesinde yayınlanan bana ait olduğu iddia edilen açıklamalar gerçek değildir. Benim tek odağım Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır. — Serdar Dursun (@dursunserdar) October 8, 2022

В текущем сезоне 30-летний Дурсун провел 10 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.