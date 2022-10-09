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  4. КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 09:47 |
93
0

КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»

Защитник «Металлиста» – о победе над «Вересом» (2:1)

09 октября 2022, 09:47 |
93
0
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Каплиенко

26-летний Александр Каплиенко поделился впечатлениями от игры «Металлиста» с «Вересом» (2:1) в 6-м туре УПЛ, а также дал оценку своему премьерному голу за харьковскую команду. Напомним, Каплиенко поразил ворота ровенской команды на 57-й минуте, став автором победного гола коллектива.

– Гол получился хороший. Прошел навес с правого фланга, дальше последовал отскок, но мяч подхватил Егор Демченко. Он увидел меня на ударной позиции, и удобно отдал передачу.

– Когда выходишь на поле, у тебя случаются мысли, мол: «Было бы хорошо сегодня забить гол?» Или защитники об этом обычно не думают?

– У меня было такое ощущение вчера. Я ложился спать и перед сном подумал: «Завтра забью».

– Действительно? Надо почаще думать о голах перед сном!

– Так получилось (улыбается).

– Команда вышла на поле в особых футболках в поддержку Харькова. Такие моменты придают команде нужные эмоции?

– Конечно! Мы знаем, что Харькову и его жителям сейчас очень тяжело. То, что там происходит – это невероятный ужас. Мы играли для них, чтобы они хоть немного почувствовали нашу поддержку, могли отвлечься от тяжелой обыденности на пару часов.

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Источник ФК Металлист
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