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Италия
09 октября 2022, 09:28 | Обновлено 09 октября 2022, 09:30
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Стефано ПИОЛИ: «Нашей целью было заставить Ювентус совершать ошибки»

Наставник «Милана» – о победной игре с «Ювентусом» (2:0)

09 октября 2022, 09:28 | Обновлено 09 октября 2022, 09:30
120
0
Стефано ПИОЛИ: «Нашей целью было заставить Ювентус совершать ошибки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил поединок 9-го тура Серии А, в котором его подопечные на своем поле со счетом 2:0 обыграли «Ювентус». Победный результат «россонери» обеспечили голы в исполнении Томори в добавленное время первого тайма и Диаса на 54-й минуте.

«Важная и заслуженная победа. Мы играли агрессивно, нашей целью было заставить соперника совершать ошибки. Наша команда была полна решимости, понимая значимость этого матча. На 20-й минуте у нас был отличный момент, который мы не реализовали. После стартового отрезка, в котором мы не были точными, игра была очень напряженной. Но мы были компактны, работали слаженно, как коллектив. Именно так и нужно действовать, чтобы добиваться положительных результатов.

Сказывается отсутствие Салемакерса и Мессьяса. Я принял решение поставить Побега в середину, чтобы не давать «Ювентусу» свободно разыгрывать мяч в этой зоне. При этом у нас на фланге был Диас, обладающий нужными характеристиками в плане агрессии, умеющий встречать и накрывать соперника. Это сработало. У нас был хороший контроль в центре, и мы расширялись в фазе атаки», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице чемпионата Италии занимает 3 место, имея 20 очков. «Ювентус» на 8 позиции с 13 очками.

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Стефано Пиоли Милан Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Ювентус
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Источник DAZN
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