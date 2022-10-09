В Лионе готовятся к отставке тренера

Руководство французского клуба «Лион» рассматривает вопрос разрыва контракта с главным тренером команды Петером Босом.

Лионцы в турнирной таблице французского чемпионата занимают 7 место. У них 14 очков после 10 матчей. Стартовал «Лион» с 4 побед и 1 ничьей. Однако сейчас команда вошла в турнирное пике: у нее идет серия уже из пяти матчей без побед (4 поражения, 1 ничья).

В субботу, 8 октября, «Лион» на своем поле не смог обыграть «Тулузу» – ничья 1:1.

Босс возглавил французский клуб в конце мая 2021 года. Его контракт с «Лионом» рассчитан до конца нынешнего сезона.