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Франция
09 октября 2022, 09:09 | Обновлено 09 октября 2022, 09:19
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0

В Лионе готовятся к отставке тренера

Своего поста может лишиться нидерландец Петер Бос

09 октября 2022, 09:09 | Обновлено 09 октября 2022, 09:19
404
0
В Лионе готовятся к отставке тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бос (справа)

Руководство французского клуба «Лион» рассматривает вопрос разрыва контракта с главным тренером команды Петером Босом.

Лионцы в турнирной таблице французского чемпионата занимают 7 место. У них 14 очков после 10 матчей. Стартовал «Лион» с 4 побед и 1 ничьей. Однако сейчас команда вошла в турнирное пике: у нее идет серия уже из пяти матчей без побед (4 поражения, 1 ничья).

В субботу, 8 октября, «Лион» на своем поле не смог обыграть «Тулузу» – ничья 1:1.

Босс возглавил французский клуб в конце мая 2021 года. Его контракт с «Лионом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Лион Петер Бос
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Источник твиттер Николо Скиры
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