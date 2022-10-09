Источник: в УЕФА отказались от идеи расширения чемпионата Европы

В Ньоне, в штаб-квартире Европейского футбольного союза, приняли решение не увеличивать количество участником чемпионата Европы.

Сообщается, что в ближайшей перспективе участниками финальной стадии Евро, как и прежде, будут 24 сборные команды. От расширения состава до 32 сборных решено отказаться.

В УЕФА якобы пришли к выводы, что расширение количества участников финального турнира, обесценит отборочные соревнования. Также должен будет кардинального измениться формат решающего этапа Евро.

Напомним, сегодня, в воскресенье 9 октября, состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024, который будет проведен на полях Германии.