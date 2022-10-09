Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в УЕФА отказались от идеи расширения чемпионата Европы
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 08:50 | Обновлено 09 октября 2022, 08:52
958
0

Источник: в УЕФА отказались от идеи расширения чемпионата Европы

Формат турнира останется без изменений

09 октября 2022, 08:50 | Обновлено 09 октября 2022, 08:52
958
0
Источник: в УЕФА отказались от идеи расширения чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В Ньоне, в штаб-квартире Европейского футбольного союза, приняли решение не увеличивать количество участником чемпионата Европы.

Сообщается, что в ближайшей перспективе участниками финальной стадии Евро, как и прежде, будут 24 сборные команды. От расширения состава до 32 сборных решено отказаться.

В УЕФА якобы пришли к выводы, что расширение количества участников финального турнира, обесценит отборочные соревнования. Также должен будет кардинального измениться формат решающего этапа Евро.

Напомним, сегодня, в воскресенье 9 октября, состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024, который будет проведен на полях Германии.

По теме:
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
Евро-2024 чемпионат Европы по футболу УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
Футбол | 08 октября 2022, 11:17 5
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро

Теперь понятно, почему Янис Амаш захотел покинуть «Боавишту»

Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Футбол | 08 октября 2022, 13:15 8
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов

Феноменальный норвежец делает то, что ранее на «Этихаде» не удалось даже легендарному Серхио Агуэро

Атлетико – Жирона – 2:1. Неуверенная победа мадридцев. Видео голов и обзор
Футбол | 09.10.2022, 01:15
Атлетико – Жирона – 2:1. Неуверенная победа мадридцев. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 2:1. Неуверенная победа мадридцев. Видео голов и обзор
Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно
Футбол | 09.10.2022, 04:25
Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно
Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Теннис | 08.10.2022, 17:45
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
Алессандро Неста рассказал, как играть против Холанда
07.10.2022, 20:03 9
Футбол
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
09.10.2022, 08:00 2
Футбол
Источник: взрывом на Крымском мосту занималась СБУ
Источник: взрывом на Крымском мосту занималась СБУ
08.10.2022, 18:47
Война
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
08.10.2022, 07:15 22
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности