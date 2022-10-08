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Чемпионат Европы
08 октября 2022, 17:46 |
1971
2

Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE

Будут определены соперники сборной Украины

08 октября 2022, 17:46 |
1971
2
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.

Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.

Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года. На Евро-2024 сразу выходят топ-2 команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Ні пуха ні пера, вдалого жеребу нам, головне з 2 кошика не витягнути нам Францію чи Англію
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