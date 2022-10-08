Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE

9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.

Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.

Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года. На Евро-2024 сразу выходят топ-2 команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.