Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Будут определены соперники сборной Украины
9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.
Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.
Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года. На Евро-2024 сразу выходят топ-2 команды каждой группы. Еще три путевки будут разыграны через плей-офф.
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