Украина. Премьер лига09 октября 2022, 07:23 | Обновлено 09 октября 2022, 07:33
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Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
09 октября 2022, 07:23 | Обновлено 09 октября 2022, 07:33
135
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9 октября в 15:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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