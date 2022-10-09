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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.10.2022 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 07:23 | Обновлено 09 октября 2022, 07:33
135
0

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 октября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 07:23 | Обновлено 09 октября 2022, 07:33
135
0
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

9 октября в 15:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Минай».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский».

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Кривбасс – Минай. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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