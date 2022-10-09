Англия09 октября 2022, 04:45 |
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Брайтон – Тоттенхэм – 0:1. Гол Кейна, ассист Сона. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
09 октября 2022, 04:45 |
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась минимальной победой «шпор» со счетом 1:0.
Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур
АПЛ. 8 октября
«Брайтон» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: Кейн, 22
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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