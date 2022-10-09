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Чемпионат Англии
Брайтон
08.10.2022, FT 0 : 1
Тоттенхэм
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Англия
09 октября 2022, 04:45 |
34
0

Брайтон – Тоттенхэм – 0:1. Гол Кейна, ассист Сона. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

09 октября 2022, 04:45 |
34
0
Брайтон – Тоттенхэм – 0:1. Гол Кейна, ассист Сона. Видео гола и обзор матча
Twitter. ФК Тоттенхэм

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась минимальной победой «шпор» со счетом 1:0.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Брайтон» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Кейн, 22

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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