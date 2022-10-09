Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно

Киевское «Динамо» в летнее трансферное интересовалось бразильским форвардом Жуниором Мораесом.

Кроме Зе Луиша и Мунаса Даббура, основной целью киевлян был Мораес, утверждает Динамо Киев Inside.

О причинах возвращения бразильского форварда не сообщается.

35-летний Мораес после начала войны в Украине перешел из «Шахтера» в «Коринтианс», хотя у экс-игрока сборной Украины оставалось еще шесть месяцев по контракту.

В Украине бразилец выступал также за донецкий «Металлург» и «Динамо». За киевлян Мораес выступал с 2015 по 2018 года и провел 54 матча, в которых отличился 22 голами.