Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно
Киевский клуб был заинтересован в Жуниоре Мораесе
Киевское «Динамо» в летнее трансферное интересовалось бразильским форвардом Жуниором Мораесом.
Кроме Зе Луиша и Мунаса Даббура, основной целью киевлян был Мораес, утверждает Динамо Киев Inside.
О причинах возвращения бразильского форварда не сообщается.
35-летний Мораес после начала войны в Украине перешел из «Шахтера» в «Коринтианс», хотя у экс-игрока сборной Украины оставалось еще шесть месяцев по контракту.
В Украине бразилец выступал также за донецкий «Металлург» и «Динамо». За киевлян Мораес выступал с 2015 по 2018 года и провел 54 матча, в которых отличился 22 голами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Будут определены соперники сборной Украины
Команда остается в топ-3