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  4. Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 04:25 |
340
0

Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно

Киевский клуб был заинтересован в Жуниоре Мораесе

09 октября 2022, 04:25 |
340
0
Динамо хотело вернуть бразильского форварда в летнее трансферное окно

Киевское «Динамо» в летнее трансферное интересовалось бразильским форвардом Жуниором Мораесом.

Кроме Зе Луиша и Мунаса Даббура, основной целью киевлян был Мораес, утверждает Динамо Киев Inside.

О причинах возвращения бразильского форварда не сообщается.

35-летний Мораес после начала войны в Украине перешел из «Шахтера» в «Коринтианс», хотя у экс-игрока сборной Украины оставалось еще шесть месяцев по контракту.

В Украине бразилец выступал также за донецкий «Металлург» и «Динамо». За киевлян Мораес выступал с 2015 по 2018 года и провел 54 матча, в которых отличился 22 голами.

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