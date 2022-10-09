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Ньюкасл
08.10.2022, FT 5 : 1
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Англия
09 октября 2022, 04:10 |
9
0

Ньюкасл – Брентфорд – 5:1. Голевая феерия от сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

09 октября 2022, 04:10 |
9
0
Ньюкасл – Брентфорд – 5:1. Голевая феерия от сорок. Видео голов и обзор
Twitter. ФК Ньюкасл

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Брентфордом». Игра завершилась розгромом от «сорок» со счетом 5:1.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Ньюкасл» – «Брентфорд» – 5:1

Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Итан Пиннок (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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