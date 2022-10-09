Ньюкасл – Брентфорд – 5:1. Голевая феерия от сорок. Видео голов и обзор

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Брентфордом». Игра завершилась розгромом от «сорок» со счетом 5:1.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Ньюкасл» – «Брентфорд» – 5:1

Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54

Смотрите видео голов и обзор матча: