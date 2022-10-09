Англия09 октября 2022, 04:10 |
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Ньюкасл – Брентфорд – 5:1. Голевая феерия от сорок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
09 октября 2022, 04:10 |
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Брентфордом». Игра завершилась розгромом от «сорок» со счетом 5:1.
Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур
АПЛ. 8 октября
«Ньюкасл» – «Брентфорд» – 5:1
Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Итан Пиннок (Брентфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
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